Bursa'da su samuru görüntülendi Bursa'da yıllar sonra su samuru görüntülendi.

Bursa'da yıllar sonra su samuru görüntülendi. Yaralı su samurunu kurtarmak için vatandaşlar harekete geçti.

Bursa'nın İznik ilçesinde yıllar sonra görülen su samuru sevindirirken, yaralı olması yürekleri burktu. Tabiatın normal dengesine yavaş yavaş geri dönmesi bölge sakinlerini sevindirirken, kırık bir dişi ve tutmayan arka ayaklarıyla su samuru görüntülendi. Çakırca Karasu deresinde oldukça azalan suyun içerisinde vatandaşlar tarafından görüntülenen su samurunu bu hale insnaların getirmiş olabileceği düşünülüyor. Vücudunda darp izleri de bulanan su samuru için vatandaşlar harekete geçti. Jandarma ile irtibata geçen vatandaşlar, kısa süre sonra su samurunun öldüğünü ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA