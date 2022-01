BURSA (İHA) - - Bursa'da su kuşu sayımı yapıldı

BURSA - Bursa'da 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımları Kocaçay Deltası, Uluabat Gölü ve İznik Gölü sulak alanlarında gerçekleşti.

Türkiye'de yer alan farklı ekosistemlerde yayılış gösteren türlerin envanter, izleme ve koruma çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve STK'ların da desteğiyle yürütülmektedir. Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS), 1967 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen küresel bir organizasyon olan Uluslararası Su Kuşu Sayımları'nın (International Waterbird Census - IWC) bir parçası olarak Türkiye'de de her yıl düzenli olarak yapılıyor. Sayımlar, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulak alanlarda kümelendikleri Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirilmektedir. Her yıl ortalama 175 türe ait 20 milyon su kuşu sayılmaktadır. Sayımların en önemli özelliği, sahip olduğu uzun dönemli bakış açısıdır.

Aynı alanlarda aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde oldukça yararlı olduğunu belirten yetkililer, KOSKS aracılığıyla uluslararası bir araştırmanın Türkiye ayağı gerçekleştirilerek, birçok su kuşu türünün küresel popülasyonları hakkında bilgi sahibi olunduğunu ifade etti.