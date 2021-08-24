Bursa'da su kesintisi
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Bursa'da su kesintisi

Bursa'da su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalardan dolayı Yıldırım ilçesinin Mevlana Mahallesi'nin tamamında ve Ulus Mahallesi'nin bir bölümü ile civarında 25.08.2021 tarihinde, 10.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Ayrıca Orhangazi ilçesinin Arapzade Mahallesi Santralyolu Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üst kısımları, Tekke Mahallesi, Hürriyet Mahallesi Dolmacı 2 Nolu Sokak, Numan 1 Nolu Sokak, Mezarlık ve Kurtuluş Sokağın üst kısımları ile civarında 25/08/2021 - 24/09/2021 tarihleri ve 10: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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