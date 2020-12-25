Bursa'da su kesintisi
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Bursa'da su kesintisi

25.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:35
Bursa'da su kesintisi

Bursa'nın Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Oto Grubu ve civarında 26.12.2020 tarihinde 10: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Yine Nilüfer Balkan Mahallesi civarında 28.12.2020 - 28.01.2021 tarihinde 10: 00 - 8: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Ayrıca Mustafakemalpaşa ilçesinin Lalaşahin, Züferbey, Orta, Dere, Yeni Dere, Selimiye, Çırpan, Vıraca, Adalet, Cumhuriyet, Şeyhmüftü, Barış ve Atariye Mahalleleri ile civarında 29.12.2020 tarihinde 06: 00-23: 50 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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