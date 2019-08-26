Bursa'da su kesintisi

26.08.2019 16:29

Bursa'nın Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yapılacak.



BUSKİ tarafından salı günü (yarın) 08.00 ile 18.00 saatleri arasında Nilüfer'in 23 Nisan Mahallesi Köroğlu Caddesi ile Ata Bulvarı arasında kalan sokaklar ve civarında; çarşamba günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında da Yıldırım'e bağlı Millet Mahallesi Kısmet Cadde, Akkuş Sokak, 11 Eylül Bulvarı, Külhan Sokak ve Derya Caddesi arasında kalan sokaklar ve civarında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA