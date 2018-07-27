Bursa'da Su Kesintisi

Bursa'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde su kesintisi yapılacağı belirtildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde 1 Ağustos Çarşamba günü 08.00 - 18.00 saatleri arasında Nilüfer'in Ahmet Yesevi Mahallesi - Balat Caddesi, Mudanya Yolu Caddesi-Bey Sokak arasında Balat Mahallesi - Erginevler kuzeyinde kalan bölge ve civarında ve 2 Ağustos Perşembe günü 08.00 - 18.00 saatleri arasında da Osmangazi'nin Soğanlı Mahallesi, Soğanlı Bulvarı, Nilüfer Caddesi ve Kanalboyu Caddesi arası Gaziakdemir Mahallesi, İzmir Yolu ile Dr. Sadık Ahmet Caddesi arasında kalan bölge ve civarında su kesintisi yapılacak. - BURSA