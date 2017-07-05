Bursa'da Su Kesintileri

Bursa'da Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde su kesintisi uygulanacak.



Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi ile İzmir Yolu Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 6 Temmuz Perşembe günü 08.00-16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. İnegöl İlçesi Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi ve civarında ise, 7 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında zorunlu olarak zaman zaman su kesintisinin yapılacağı açıklandı. - BURSA