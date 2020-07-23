Bursa'da su faturalarını rahatlatan karar
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Bursa'da su faturalarını rahatlatan karar

Bursa'da su faturalarını rahatlatan karar Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecinde 3 ay boyunca eksik kesilen faturaların Temmuz ayında tahakkuku sonrası çıkan yüksek fatura şikayetlerini önlemek amacıyla 12 ton sonrası artan kademe rakamını 24 tona çıkardı Bursa...

23.07.2020 20:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:41

Bursa'da su faturalarını rahatlatan karar

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecinde 3 ay boyunca eksik kesilen faturaların Temmuz ayında tahakkuku sonrası çıkan yüksek fatura şikayetlerini önlemek amacıyla 12 ton sonrası artan kademe rakamını 24 tona çıkardı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kimseye ekstra fatura çıkarmadıklarını, İstanbul ve Ankara belediyelerinin de benzer uygulama yaptığını kaydetti

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, pandemi sürecinde 3 ay boyunca düşük kesilen su faturalarının Temmuz ayında tahakkuk ettirilmesi sonucu çıkan yüksek fatura şikayetlerinin önüne geçmek için kademe kararı aldı. Kademeli fatura miktarı 12 metreküpten 24 metreküpe çıkarılırken, bu kararın maliyetinin 16 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında Başkan Alinur Aktaş, su faturalarıyla ilgili gelen şikayetler üzerine bir önerge sundu.

Alinur Aktaş, Buski Genel Müdürlüğü tarafından meskenlere uygulanan 12 metreküp kademe limitinin pandemi sürecinde abonelerdeki tüketim fazlalığı sebebiyle 1 Temmuz 2020-31 Ağustos 2020 arasında yapılacak tahakkuklarda 12 metreküpten 24 metreküpe çıkarılması, yapılmış tahakkuk limitlerinin 24 metreküpe göre düzeltilmesi, 17 Temmuz tarihine kadar verilen su kesmeme ve vade farkı olmaksızın ödeme kolaylığının 31 Ağustos 2020 tarihine uzatılmasını teklif etti.

Teklif tüm partilerin onayıyla oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan düzeltmenin maliyetinin 16 milyon lira olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak kimseye ekstra fatura çıkarmadık. Bir vatandaşımız mesaj atmış. Her ay 80 lira gelirken bu ay 786 lira geldi" demiş. Pandemi sürecinde kullanım fazlalığının yanında bu abonemizin de sifonu arızalı çıktı. Bu meclis canlı olarak izleniyor. Ben bir milyon 100 bin aboneye çağrıda bulunuyorum. Biz kimseye "maliyet var" diye, "belediyenin gelirleri düştü" diye ekstradan 10 ton tükettiği suyu 20 ton olarak göndermedik. İstanbul, Ankara başta olmak üzere bütün belediyeler benzer uygulamalar yaptı. Ocak Şubat Martta 10 ton tüketirken, biz Nisan ayında ölçüm yapmadan bunun yarısını tahakkuk ettirdik. O ay 13 ton tüketti. 8 ton kıyıya yazıldı. Biz Mayıs ayında yine ölçüm yapmadan ilk aylardaki ortalamanın yüzde 80'ini yansıttık. 5 ton da ilave böyle yazıldı. Yazılmayan miktarı Temmuz ve Ağustos aylarında ikiye böldük. 17 Temmuz'a kadar kanun gereği herhangi bir su kesme vade farkı koymadık. Şimdi aldığımız kararla vatandaşımızın sıkıntısına çözüm olmaya çalıştık" diye konuştu.

Buski faturalarında 12 metreküpe kadar su fiyatı birinci kademede 3,80 lira olarak tahakkuk ederken, 12 metreküp üzerindeki kullanımlar ise 7.22 olarak faturalandırılıyor.

Bursa'da su faturalarını rahatlatan karar

Kaynak: İHA

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