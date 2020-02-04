Bursa'da STK'lardan "bayrak yürüyüşü"

04.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:16

Bursa'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca, ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) provokasyonuna karşı yürüyüş yapılacak.

Bursa Tavşanlılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde, Yörük Türkmen Efe Torunları Kültür ve Dayanışma Derneği, Büyükorhan Kayapa Köyü Kültür Yardımlaşma Eğitim ve Kalkınma Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Kadın Derneği, Tut Elimden Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği, Uluşehir Bursa Derneği, Uludağlı Efeler Yörük Türkmen Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 6 Şubat Perşembe günü yürüyüş ve basın açıklaması düzenlenecek.

STK üyelerinin Türk bayrakları ve yöresel kıyafetleriyle katılım sağlayacağı etkinlik, saat 19.00'da BursaRay Osmangazi İstasyonu önünden yürüyüşle başlayacak.

Katılımcılar, yürüyüşün sona ereceği Kent Meydanı'nda büyük Türk bayrakları açarak saygı duruşunda bulunacak, İstiklal Marşı'nı okuyacak.

Basın açıklaması ile tamamlanacak etkinlik için vatandaşlara destek çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA