Bursa'da spor kulübü lokalinde kumar oynayan 17 kişiye 108 bin 120 lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve kısıtlama kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye toplam 108 bin 120 lira ceza kesildi.