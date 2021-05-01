Bursa'da spor kulübü lokalinde kumar oynayan 17 kişiye 108 bin 120 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da spor kulübü lokalinde kumar oynayan 17 kişiye 108 bin 120 lira ceza

Bursa'da spor kulübü lokalinde kumar oynayan 17 kişiye 108 bin 120 lira ceza
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve kısıtlama kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye toplam 108 bin 120 lira ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve kısıtlama kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye toplam 108 bin 120 lira ceza kesildi.

Polis ekipleri, bir spor kulübünün lokalinde kumar oynandığı ihbarı aldı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, kumar oynayan 17 kişiyi yakaladı.

Şüphelilere "kumar oynamak, maske takmamak, sosyal mesafe kuralları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek" gibi suçlardan 108 bin 120 lira ceza uygulandı.

Ayrıca ekipler, spor kulübü lokali hakkında da tutanak tuttu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza
Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Hande Erçel Nesrin Cavadzade
Spor Diego Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da spor kulübü lokalinde kumar oynayan 17 kişiye 108 bin 120 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 05:14:34. #1.15#

title