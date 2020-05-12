Bursa'da sosyal mesafeli bank Bursa'da sosyal mesafeli bankBursa'nın Keles ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklarda sosyal mesafe düzenlemesine gidildi.

Bursa'da sosyal mesafeli bank

Bursa'nın Keles ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklarda sosyal mesafe düzenlemesine gidildi. Oturma kısmının ortası kesilen bankın üzerine ise, 'accık ötede durun' yazıldı.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklarda sosyal mesafe düzenlemesine gidildiğini söyledi. Sadece iki uç kısmına oturulan bankların üzerine ise, 'accık ötede oturun' yazıldı. Ayrıca Belediye Başkanı Keskin, Ramazan'ın başlamasıyla toplu iftarla gidenlerden dolayı artan vaka sayısının, uyarıların ardından düştüğünü belirtti.

"UYARILARDAN SONRA MERKEZDEN İLÇEMİZE GELENLERİN SAYISI AZALDI"

Koronavirüs ortaya çıktığından itibaren Keles'te tedbirleri almaya başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Keskin, 'Türkiye'nin genelinde olduğu gibi sokağa çıkma yasakları uygulandı. Caddelerde, sokaklarda dezenfekte çalışmaları yaptık. Resmi kurumlarımızı haftada 3 gün dezenfekte ediyoruz. Cami, kahvehane, ticarethane gibi yerleri dezenfekte ettik. Hastanemizi her gün dezenfekte ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bir sıkıntı yaşadık. Bu konuda hemşerilerimizi sosyal medyadan uyardık. Bir hatalı pozisyon vardı. Biz aile içi iftarlardan bahsetmiştik. Yani kardeşin kardeşe, annenin babanın çocuklarına veya iftarlarına bahsetmiştik. Ailelerin kendi aralarında iftarlaşmalarına dikkat çekmiştik. Dikkat çekmemizin sonucunda alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz hafta daha fazla dikkat edildiğini gördük. İlçemize merkezden çok fazla insanın gelmediğini gördük. Gayret sarf eden hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bizler koronavirüsü dikkatle, gayretle yeneceğiz. Birlik ve beraberlikle yeneceğiz. Dikkat ve gayret etmezsek birbirimize hastalığı bulaştırır işin sonunu alamayız. Dikkat eden hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"HASTALARIMIZ İYİLEŞTİ"

İlçede iki hafta önce 2 pozitif vaka olduğunu söyleyen Keskin, "Bunun üzerine 14 evde filyasyon uygulaması yapıldı. Oradan herhangi bir bulaşma olmadı. Bir başka hanım kardeşimiz de yine Bursa'dan gelmişti. Bir takım ziyaretler yapmıştı. Çevresinde herhangi bir risk görülmedi. Hastanede olan bir kaç arkadaşımız vardı, onlarda iyileştiler. Şu anda sıkıntılı bir pozisyonumuz kalmadı" diye konuştu.

"BANKLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Sosyal mesafeli bank hakkında bilgiler veren Keskin, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızla yaptığımız çalışma sonucunda böyle bir fikir ortaya çıktı. Bu uygulamayı yaptık, sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü. Bu konuda gayret gösteren tüm personele teşekkür ediyorum. Bankım üzerine kendi yöremize ait dilden bir kaç ifade yazdık. Cümleleri okuduktan sonra insanlarımız daha da dikkat ediyor. Önümüzdeki süreçte tüm ilçemize bu bankları taşıyacağız. Arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor."

Kaynak: DHA