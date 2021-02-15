Bursa'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 7 kişi yakalandı

Bursa'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheli tespit edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bazı materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz