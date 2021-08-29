Bursa'da sosyal medyadan belediye başkanına hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı
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Bursa'da sosyal medyadan belediye başkanına hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Bursa'da sosyal medyadan belediye başkanına hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Belediye Başkanı Alper Taban'a yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Belediye Başkanı Alper Taban'a yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a sosyal medya üzerinden M.B. isimli hesaptan yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan resen soruşturma işlemlerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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