Bursa'da sonu görünmeyen su kuyruğu
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Bursa'da sonu görünmeyen su kuyruğu

Bursa'da sonu görünmeyen su kuyruğu Sabahtan iftara, iftardan sahura kadar sürüyor Oruca rağmen güneşin altında saatlerce bekliyorlar Bursa'da kısıtlama öncesi ucuz suya akın eden vatandaşlar kilometrelerce su kuyruğu oluşturdu Bursa'da 1 Mayıs'ı da içine alan 3 günlük sokağa çıkma...

30.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:23

Bursa'da sonu görünmeyen su kuyruğu

Sabahtan iftara, iftardan sahura kadar sürüyor

Oruca rağmen güneşin altında saatlerce bekliyorlar

Bursa'da kısıtlama öncesi ucuz suya akın eden vatandaşlar kilometrelerce su kuyruğu oluşturdu

BURSA - Bursa'da 1 Mayıs'ı da içine alan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ucuz suya akın eden vatandaşlar 5 kilometre uzunlukta araç kuyruğu oluşturdu. Oruca rağmen güneşin altında saatlerce 1 damacana su alabilmek için bekleyen vatandaşın kuyruk çilesi iftara kadar devam ediyor. İftardan sonra su almaya gelenler ise sahura kadar kuyrukta su almayı bekliyor.

Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidon başı 2.5 lira ödeyerek su doldurmak isteyenler Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kaynağını Uludağ'ın eteklerinden alan içme suyundan almak isteyenler, saatlerce sıranın gelmesini bekliyor. Sabah saatlerinde başlayan su kuyruğu, saatlerce sürüyor. Ramazan ayının gelmesi ve 3 gün sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2.5 lira karşılığında dolduruyor. Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk drone ile de havadan görüntülendi.

Su kuyruğunda bekleyen vatandaşlar ise "Hem ramazan hem de sokağa çıkma yasağı öncesi su doldurmaya geldik. Suyun fiyatı burada çok uygun. Oruçluyuz beklerken aynı zamanda iftara kadar zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz" diye konuştular.

Bursa'da sonu görünmeyen su kuyruğu

Kaynak: İHA

Manşet

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