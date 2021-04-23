Bursa'da sokakta kalan kişi kadın sığınmaevine yerleştirildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sokakta yaşadığı öğrenilen kişiyi kadın sığınmaevine yerleştirdiği bildirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sokakta yaşadığı öğrenilen kişiyi kadın sığınmaevine yerleştirdiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, Osmangazi ilçesi Çarşamba Kapalı Pazar Alanı'nda yere serdiği battaniyede geceyi geçiren 43 yaşındaki H.Ö'nün durumunu sosyal medyadan gördüğü belirtildi.
Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin, kadını Merinos Park'ta çimenlerde üzerinde uyurken bulduğu ifade edilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ardından H.Ö'nün kadın sığınmaevine yerleştirildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç