Bursa'da sokakta futbol oynadıkları için uyaran polise saldıran şüpheliler yakalandı Bursa'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan sokakta futbol oynayıp polise saldırı girişiminde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan sokakta futbol oynayıp polise saldırı girişiminde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde polis ekipleri, boş sokakta futbol oynayan 5 kişiye ikazda bulunup evlerine dönmelerini istedi.

Uyarılara rağmen yasağa aldırış etmeyen 5 kişi, polislere ellerindeki sopalarla saldırı girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi Ş.T, N.T, S.T, E.T. ve I.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA