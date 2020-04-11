Bursa'da sokakta futbol oynadıkları için uyaran polise saldıran şüpheliler yakalandı
Bursa'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan sokakta futbol oynayıp polise saldırı girişiminde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
11.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:36
Bursa'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan sokakta futbol oynayıp polise saldırı girişiminde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde polis ekipleri, boş sokakta futbol oynayan 5 kişiye ikazda bulunup evlerine dönmelerini istedi.
Uyarılara rağmen yasağa aldırış etmeyen 5 kişi, polislere ellerindeki sopalarla saldırı girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi Ş.T, N.T, S.T, E.T. ve I.C'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA