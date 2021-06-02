BURSA'DA 'SOKAK SANATÇILARI FESTİVALİ' SÜRÜYOR
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BURSA'DA 'SOKAK SANATÇILARI FESTİVALİ' SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen 'Sokak Sanatçıları Festivali', devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen 'Sokak Sanatçıları Festivali', devam ediyor. Sanatçılar, kentin çeşitli noktalarındaki konserlerini sürdürüyor. Bir araya gelen onlarca sokak müzisyeni, çaldıkları şarkılarla eğlenceli anlar yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen 'Sokak Sanatçıları Festivali', ikinci gününde devam ediyor. Nilüfer ilçesindeki tarihi Gölyazı Mahallesi'nde bir araya gelen sanatçılar, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edilen sanatçılar, çeşitli performanslar sergiledi. Gölyazı Ağlayan Çınar'ın yanı sıra Nilüfer Müzik Parkı'nda, Gemlik Sahil Park yanında, Mudanya Mütareke Evi önünde de konserler gerçekleştirildi.

Festival, 3 Haziran saat 18.00'de, Açık Hava Tiyatrosu'nda, dünyaca ünlü panflüt sanatçısı Constantin Moscovici'nin final konseri ile sona erecek.

BURSA'DA 'SOKAK SANATÇILARI FESTİVALİ' SÜRÜYOR
BURSA'DA 'SOKAK SANATÇILARI FESTİVALİ' SÜRÜYOR
BURSA'DA 'SOKAK SANATÇILARI FESTİVALİ' SÜRÜYOR
BURSA'DA 'SOKAK SANATÇILARI FESTİVALİ' SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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