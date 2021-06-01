Bursa'da 'Sokak Sanatçıları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı
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Bursa'da 'Sokak Sanatçıları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı

Bursa'da 'Sokak Sanatçıları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen 'Sokak Sanatçıları Festivali', renkli görüntülerin ortaya çıktığı kortej yürüyüşüyle başladı.

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen 'Sokak Sanatçıları Festivali', renkli görüntülerin ortaya çıktığı kortej yürüyüşüyle başladı. Bir araya gelen onlarca sokak müzisyeni, çaldıkları şarkılarla eğlenceli anlar yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen 'Sokak Sanatçıları Festivali', kortej yürüyüşüyle başladı. Geçimini kentin farklı cadde ile sokaklarında çalarak sağlayan sokak müzisyenleri, 3 gün sürecek etkinlikte bir araya geldi. Festivalin açılışı, sokak müzisyenlerinin dinletisinin yanı sıra palyaço, jonglör ve pandomim gösterileri ile renklendi. Festival kapsamında sanatçılar, 3 gün boyunca Gölyazı Ağlayan Çınar'da, Nilüfer Müzik Parkı'nda, Gemlik Sahil Park yanında, Osmangazi Metro İstasyonu'nda, Mudanya Mütareke Evi önünde, Kestel Belediye binası önünde, Gürsu Belediye binası önünde, Kültürpark havuz kenarında ve Kent Müzesi önünde performanslarını sergileyecek. Festival, 3 Haziran saat 18.00'de, Açık Hava Tiyatrosu'nda, dünyaca ünlü panflüt sanatçısı Constantin Moscovici'nin final konseri ile sona erecek.Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, "'Kültür ve sanat herkes için her yerde' sloganıyla Bursalıları sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle geçirilen zor günlerin etkisini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Festivalimiz için salgın şartlarını göz önünde bulundurarak gerekli bütün önlemleri aldık. Yerel ve uluslararası birçok müzisyenin kendi kültürünü sokaklara yansıtacağı festivalde, Türk halk müziğinden yabancı pop parçalara kadar birçok farklı tarzda müzik yer alacak. 'Kültür ve sanat herkes için her yerde' diyor ve herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi.


Bursa'da 'Sokak Sanatçıları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı
Bursa'da 'Sokak Sanatçıları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı
Bursa'da 'Sokak Sanatçıları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı
Bursa'da 'Sokak Sanatçıları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı
Bursa'da 'Sokak Sanatçıları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı
Bursa'da 'Sokak Sanatçıları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı
Bursa'da 'Sokak Sanatçıları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı
Bursa'da 'Sokak Sanatçıları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı
Bursa'da 'Sokak Sanatçıları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı
Bursa'da 'Sokak Sanatçıları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı
Bursa'da 'Sokak Sanatçıları Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem

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