"Sokak Sanatçıları Festivali" başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bursa'nın her sokağı ayrı bir şarkı" sloganıyla düzenlenen "Sokak Sanatçıları Festivali" başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bursa'nın her sokağı ayrı bir şarkı" sloganıyla düzenlenen "Sokak Sanatçıları Festivali" başladı.

Cumhuriyet Caddesi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız'ın da katıldığı açılış kortejiyle başlayan etkinlik, sokak sanatçılarının performansıyla devam etti.

"Bursa'nın Ufak Tefek Taşları", "Zeytinyağlı Yiyemem Aman", "Beyoğlu'nda Gezersin" gibi eserleri çalıp söyleyen sanatçılar, dinleyenlerin beğenisini topladı. Daha sonra pandomim ve illüzyon gösterileri gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü pan flüt sanatçısı Constantin Moscovici, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Moscovici, "Bu festivalde güzel müziklerle sizlerle beraber olmak için geldik. Pandemi başladıktan sonraki ilk konserimiz olacak. İnşallah her şey güzel olacak." dedi.

Sokak sanatçıları, bugün ve yarın kentin 10 noktasında performanslarını sergileyecek.

Festival, 3 Haziran'da Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda, Moscovici'nin Türk müziğine ait eserleri kendine has yorumuyla seslendireceği final konseriyle sona erecek.

Kentte sokak müzisyenlerinin daha sağlıklı şartlarda çalışabilmeleri için Büyükşehir Belediyesince başlatılan proje kapsamında 100'den fazla sokak sanatçısının seçmeleri yapılmış, jüriden geçer not alanlara izin belgeleri verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz