Bursa'da sokak ortasında tacize tutuklama; görüntüleri ortaya çıktı
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Bursa'da sokak ortasında tacize tutuklama; görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da sokak ortasında tacize tutuklama; görüntüleri ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da, sokakta peşinden gittiği kadınları taciz eden S.Ç., polis ekiplerince yakalandı.

BURSA'da, sokakta peşinden gittiği kadınları taciz eden S.Ç., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taciz anlarından birinin ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. S.Ç.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. 

Olay, salı sabahı, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda tek başına yürüyen kadının peşinden giden şüpheli, kısa süre sonra yaklaşıp, taciz etti. Kadının polisi arayarak, taciz olayını bildirmesinin ardından aynı gün benzer şikayetler yapılınca Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. 60'a yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, taciz şüphelisinin S.Ç. olduğunu belirledi. S.Ç.'nin adresini de tespit eden ekipler, evine yapılan baskınla gözaltına aldı. Soruşturmayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede, S.Ç.'nin akli dengesinin yerinde olmadığını saptadı. S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Öte yandan taciz anlarından birinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. S.Ç.'nin kadına arkadan sarılarak, öptüğü anlar, görüntülerde yer aldı. 

Bursa'da sokak ortasında tacize tutuklama; görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da sokak ortasında tacize tutuklama; görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da sokak ortasında tacize tutuklama; görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da sokak ortasında tacize tutuklama; görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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