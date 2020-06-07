Bursa'da, sokak ortasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı
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Bursa'da, sokak ortasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı

BURSA'da, iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada, tabancayla vurulan 6 kişi yaralandı.

Bursa'da, sokak ortasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı
07.06.2020 08:52 | Son Güncelleme: 07.06.2020 08:55

BURSA'da, iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada, tabancayla vurulan 6 kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polisin kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldığı öğrenildi.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Sümer Sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla vurulan 6 kişi yaralandı. İhbarla gelen polis ekipleri ve bekçiler, kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga sırasında bazı iş yerleri ile araçların camlarının, mermilerin isabet etmesi sonucu kırıldığı görüldü. Polisin kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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