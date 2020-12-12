Bursa'da sokak kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı
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Bursa'da sokak kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı

12.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:12
Bursa'da sokak kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı

Bursa'da korona virüs sebebi ile alınan önlemler kapsamında 56 saatlik sokak kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlar boş kaldı.

Bursa'da korona virüs sebebi ile alınan önlemler kapsamında 56 saatlik sokak kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlar boş kaldı.

Tüm ülkede hafta sonları geçerli olan iki günlük sokak kısıtlamasında alınan tedbirler devam ediyor. İki günlük kısıtlamasının birinci gününde ise günde binlerce araç ve yayanın geçtiği tarihi cadde ve meydanlar boş kaldı. Polis ekiplerinin farklı bölgelerde oluşturduğu denetim ve yol uygulamalarında ise kuş uçurtulmuyor.

Diğer yandan görevli olarak çalışan bir çok kişi ise denetimlerde tek tek durdurularak, maske, mesafe ve hijyen konusunda tek tek uyarılıyor. - BURSA

Bursa'da sokak kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı
Bursa'da sokak kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı
Bursa'da sokak kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı
Bursa'da sokak kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı
Bursa'da sokak kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:16:12. #1.14#
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