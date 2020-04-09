Bursa'da sokak hayvanları için 50 mamatik
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Bursa, Güncel

Bursa'da sokak hayvanları için 50 mamatik

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle yiyecek ve su bulamayan sokak hayvanları için şehrin muhtelif noktalarına 50 adet mamatik yerleştirdi.

09.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:53
Bursa'da sokak hayvanları için 50 mamatik

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle yiyecek ve su bulamayan sokak hayvanları için şehrin muhtelif noktalarına 50 adet mamatik yerleştirdi. İnsanlar gibi Bursa'da yaşayan can dostlarının da Büyükşehir güvencesinde olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yem ve sudan oluşan mamatiklerin yaygınlaştırılarak şehirde ihtiyaç hissedilen her noktaya konulacağını söyledi.

Korona virüsü salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak için bugüne kadar birçok tedbiri uygulamaya koyan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da gözardı etmedi. Gündelik hayat şartlarının değişmesi ve gıda işletmelerindeki tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle yiyecek sıkıntısı çekmeye başlayan can dostları, Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin farklı bölgelerinde hizmete soktuğu 50 adet mamatik ile yaşama risklerinden arındırıldı.

Başkan Aktaş: Süreci takip ediyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ yerleşkesinde kedi ile köpekleri besleyerek, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir taraftan insanların korona virüsten korunmaları için şehrin farklı bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarında bulunurken diğer taraftan sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, sokak hayvanlarını da bu kapsama aldıklarını söyledi. Can dostlarının 'insanların evde kalması ve gıda işletmelerinin kapalı olması nedeniyle' salgından ciddi şekilde olumsuz etkilendiğini belirten Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda olduğu gibi bu konuyla da özel ilgileniyoruz. Geçtiğimiz ay sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için farklı noktalara 50 adet mamatik yerleştirmiştik. Bunların takibatını yapmakla birlikte, ekstra tedbirleri de almaya gayret ediyoruz" dedi.

Vatandaşlara destek çağrısı

Bursa'da yaşayan 3 milyon nüfus kadar sokaktaki canlıları da düşünmek zorunda olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, tüm vatandaşları bu süreçte sokak hayvanlarına destek olmaya çağırdı. Can dostlarının beslenmesi yönünde herkesin yapabileceği bir şey olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Sizler de sokak hayvanları için yem ya da su bırakabilirsiniz. Bunu kolaylıkla yapabilirsiniz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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