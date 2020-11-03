Bursa'da sokağa çıkmak yasak m? Bursa koronavirüs önlemleri neler? 65 yaş üstü sokağa çıkma şartı ne?
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Bursa'da sokağa çıkmak yasak m? Bursa koronavirüs önlemleri neler? 65 yaş üstü sokağa çıkma şartı ne?

03.11.2020 15:58 | Son Güncelleme: 03.11.2020 16:05
Bursa'da sokağa çıkmak yasak m? Bursa koronavirüs önlemleri neler? 65 yaş üstü sokağa çıkma şartı ne?

Bursa'da Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma şart ne? Bursa'da sokağa çıkmak yasak m? Bursa koronavirüs önlemleri neler?

Bursa'da artan koronavirüs vakaları sonrasında 65 yaş ve üzerivatandaşlara belirli saatler dışında dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bursa'da sokağa çıkmak yasak m? Bursa koronavirüs önlemleri neler? 65 yaş üstü sokağa çıkma şart ne?

BURSA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Bursa'da artan koronavirüs vakaları sonrasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

ARABA KULLANMAK YASAK MI?

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.

CEZASI NE?

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.

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