Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 330 kişiye 1 milyon 39 bin 500 lira ceza Bursa'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 330 kişiye 1 milyon 39 bin 500 lira para cezası kesildi.

Bursa'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 330 kişiye 1 milyon 39 bin 500 lira para cezası kesildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma yasağının başladığı ilk dakikalardan itibaren Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 bin 300 personelle kent genelinde uygulamalar gerçekleştirildi. İl merkezi ve ilçelerdeki çalışmalarda, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 330 kişiye 1 milyon 39 bin 500 lira ceza uygulandı. Ekiplerin denetimlerinin süreceği bildirildi. Kaynak: AA