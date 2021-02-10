Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahısların üzerinde hassas terazi ve uyuşturucu madde bulundu
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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahısların üzerinde hassas terazi ve uyuşturucu madde bulundu

10.02.2021 03:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 03:51
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahısların üzerinde hassas terazi ve uyuşturucu madde bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahısların üzerinde hassas terazi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahısların üzerinde hassas terazi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Cuma Mahallesi'nde devriye gezen bekçi ekipleri, yolda yürüyen 2 kişinin durumundan şüphelenerek kendilerini durdurmak istedi. Şahıslar ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

B.T. ve B.A. isimli şüphelileri fazla uzaklaşmadan yakalayan bekçi ekipleri, şahısların üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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