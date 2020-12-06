Sokağa çıkma kısıtlamasında polislerin denetimleri aralıksız sürüyor

Sokağa çıkma kısıtlamasında polislerin denetimleri aralıksız sürüyor

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde polis ekiplerinin denetimleri aralıksız devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dün 21.00 itibariyle başladı. Toplam 56 saat sürecek olan kısıtlamada, Bursa polisi kentin dört bir yanında geniş güvenlik önlemleri aldı. Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu 81 ili kapsayan 56 saatlik kısıtlama saatlerin 21.00 olmasıyla başladı. 7 Aralık Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar devam edecek olan kısıtlama sebebiyle cumartesi ve pazar günlerinde sokağa çıkılamayacak.

Kısıtlamanın ikinci gününde Bursa Acemler'de başta olmak üzere şehrin birçok noktasında denetimler aralıksız devam ediyor. Polis sokağa çıkan araçları tek tek durdurup titizlikle izin belgelerini inceliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara 3 bin 150 TL ceza uygulanıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da tedarik zincirini aksatmayacak mesleklerin ve bazı özel durumların sokağa çıkmasına müsaade ediliyor. Polislerin Acemler'de aralıksız gerçekleştirdiği uygulama havadan da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU