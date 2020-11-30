Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan gençlere para cezası kesildi
30.11.2020 01:45 | Son Güncelleme: 30.11.2020 01:48
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı 4 genç, kovalamaca sonunda yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı 4 genç, kovalamaca sonunda yakalandı.
Cuma Mahallesi'nde 20 yaş altı gençlerin sokağa çıktığı ihbarını alan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye ekipleri sevk etti.
Çok sayıda genç, polisleri görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda yakalanan 4 kişiye toplamda 12 bin 740 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek