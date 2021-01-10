Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye para cezası
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye para cezası uygulandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye para cezası uygulandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.
Kasım Efendi Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, durdurdukları iki kişiye izin belgesi sordu. İzin belgesi gösteremeyen şahıslardan M.A, gazetecilere tepki gösterdi.
Ekipler, iki kişiye de kısıtlama kurallarını ihlal etmekten ceza uyguladı.
Osmaniye Mahallesi Mevlana Camisi mevkisinde de bisikletiyle gezen S.K'ye para cezası verildi.
Denetimler sırasında bekçilerden kaçan Y.Y. ise saklandığı evde yakalandı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca kentin farklı bölgelerinde kısıtlamaya uymayan 8 kişiye de para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek