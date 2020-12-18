Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşandı
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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşandı

18.12.2020 19:35 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:39
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşandı

Bursa'da, saat 21.00'de başlayacak ve 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi şehir merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Bursa'da, saat 21.00'de başlayacak ve 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi şehir merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanlığının "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeleri kapsamında, hafta sonu için cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde ana yollarda trafik akışı aksadı.

Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolların kavşak ve trafik lambalarının yer aldığı kesişme noktalarında trafik akışının sürmesi için yönlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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