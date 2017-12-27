Bursa'da soğuk hava ve sis altında lahana hasadı



BURSA - Lahana üretiminin önemli merkezlerinden İnegöl'de hasat zorlu kış şartlarına rağmen başladı.

Lahana üretiminin yoğun şekilde yapıldığı İnegöl'e bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde çiftçiler dondurucu soğukta elleri sızlayarak lahana hasadı yapıyor.

Lahana üretimi yapan çiftçi Ümit İpek, "Lahana ekimi Temmuz aylarında, hasadı ise bu zamanlarda yapılıyor. Lahana hasadımız Aralık ayı ortaları ile beraber başladı. Bölgemizde hem mor hem de normal lahana üretimi yapılıyor. İşçilerimiz ve çiftçilerimiz kar kış, çamur içerisinde hasada başladık. Ürünler arasından en zor hasat bu. Donmasın diye ayrı korku var. Hava soğukluğu, kar yağışı var. Çamur içerisinde hasat yapıyoruz. Ayrı bir eziyet. Ellerimiz sızlıyor ama bunu yapmak zorundayız" dedi.

İnegöl'ün lahana ekim merkezinin Çeltikçi Mahallesi olduğunu bildiren İpek, "600 dönüm alanda lahana hasadı yapılıyor" diye konuştu. Fiyatlardan yakınan İpek, "7 yıldan bu yana fiyatlar aynı. Kilosu 25 ila 30 kuruş arasında alıcı buluyor. Fiyatların uzun zamandan bu yana böyle olması çiftçiyi bitirme noktasına getirdi. Hasanpaşa Mahallesi de lahana üretimi yapıyordu, şu an onlar üretimi fiyatların düşük olması nedeniyle bıraktılar. Biz mecburen üretim yapıyoruz. Sadece bizim mahallemizde yetişir hale geldi. Biz üretime devam etmek için direniyoruz" şeklinde konuştu.

Fiyatların düşük olması nedeniyle bin 200 dönüm alandan 600 dönüm alana kadar üretimin düştüğünün ifade eden İpek, "Biz de fiyatlar nedeniyle üretim alanını azalttık. Çiftçimiz mağdur oluyor. Yetkililere sesleniyoruz. En zahmetli hasat ürünü olan lahana fiyatlarının artırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.