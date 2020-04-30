Bursa'da soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı
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Bursa'da soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı

Bursa'da soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı
30.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:56

Bursa'da soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı Bursa'nın Gürsu ilçesindeki soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı

BURSA - Bursa'nın Gürsu ilçesindeki soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bir deponun tamamen küle döndüğü 3 deponun da kısmen zarar gördüğü yangında 10 milyonluk maddi hasarın oluştuğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Bursa şeftalisi ve Deveci Armudu'nun üretim merkezi konumundaki Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesinde deveci armutlarının bulunduğu soğuk hava deposunda yangın çıktı. Deponun bahçe kısmındaki boş sebze meyve kasalarının bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 6 itfaiye aracı sevkedildi. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi canla başla müdahale etti. Yangın sırasında deponun sahibi olduklarını iddia eden bir gurup görüntü almak isteyen gazetecilere saldırdı. Jandarmanın araya girmesiyle şahıslar sakinleştirilip uzaklaştırıldı. İçerisinde deveci armutlarının bulunduğu bir deponun tamamen yandığı, 3 deponun da kısmen zarar gördüğü yangında yaklaşık 10 milyonluk zararın meydana geldiği belirtildi. Ayrıca soğuk hava deposuna komşu bir meyve bahçesindeki bazı ağaçlarında alevlerden zarar gördüğü belirtildi. İtfaiye ve Jandarma ekipleri çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın ile ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA

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