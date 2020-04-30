Bursa'da soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı

Bursa'da soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı
30.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:31

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bir deponun tamamen küle döndüğü 3 deponun da kısmen zarar gördüğü yangında 10 milyonluk maddi hasarın oluştuğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Bursa şeftalisi ve Deveci Armudu'nun üretim merkezi konumundaki Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesinde deveci armutlarının bulunduğu soğuk hava deposunda yangın çıktı. Deponun bahçe kısmındaki boş sebze meyve kasalarının bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 6 itfaiye aracı sevkedildi. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi canla başla müdahale etti. Yangın sırasında deponun sahibi olduklarını iddia eden bir gurup görüntü almak isteyen gazetecilere saldırdı. Jandarmanın araya girmesiyle şahıslar sakinleştirilip uzaklaştırıldı. İçerisinde deveci armutlarının bulunduğu bir deponun tamamen yandığı, 3 deponun da kısmen zarar gördüğü yangında yaklaşık 10 milyonluk zararın meydana geldiği belirtildi. Ayrıca soğuk hava deposuna komşu bir meyve bahçesindeki bazı ağaçlarında alevlerden zarar gördüğü belirtildi. İtfaiye ve Jandarma ekipleri çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın ile ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haber
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haber
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haber
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haber
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haber
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haber
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine...
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hande Yener Bülent Ersoy Murat Dalkılıç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Podolski Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Bursa'da soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 18:33:03. #1.15#
title