Bursa'da soğuk hava deposunda yangın çıktı
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Bursa'da soğuk hava deposunda yangın çıktı

Bursa'da soğuk hava deposunda yangın çıktı
30.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:10

Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Ağaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, kentin birçok bölgesinden dumanları görülen yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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