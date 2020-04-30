Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da soğuk hava deposunda yangın

Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
30.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:41

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunun bahçe kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunun bahçe kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Depoya ait tonlarca meyve kasası alev aldı.

Edinilen bilgiye göre Bursa şeftalisi ve Deveci Armudu'nun üretim merkezi konumundaki Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesindeki soğuk hava deposu olduğu iddia edilen bir işyerinde yangın çıktı. İş yerinin bahçe kısmındaki meyve sebze kasalarının bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 6 itfaiye aracı sevkedildi. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haber
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haber
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haber
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haber
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi Haber
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haber
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Konya'da baraj gölüne bırakılan Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Konya'da baraj gölüne bırakılan Japon balıklarını yakalamak için harekete...
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Kendall Jenner, hakkındaki 'NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor' yorumlarına cevap verdi
Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Aslı Enver Cem Yılmaz Hande Yener Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Türk Kadın Twitter
Şu an buradasınız: Bursa'da soğuk hava deposunda yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 17:03:23. #1.15#
title