Bursa'da soğuk hava deposuna ait plastik kasalar yandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunun bahçesinde çıkan yangında çok sayıda plastik kasa yandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunun bahçesinde çıkan yangında çok sayıda plastik kasa yandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Ağaköy Mahallesi'ndeki bir soğuk hava deposunun bahçesindeki meyve kasalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın sonrası binlerce plastik kasa kullanılamaz hale geldi.

Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca