Bursa'da soğuk hava depoları yanıyor(1)
30.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:39
BURSA'da soğuk hava deposunda yangın çıktı.
BURSA'da soğuk hava deposunda yangın çıktı. 3 soğuk hava deposuna da sıçrayan yangını, itfaiye ekiplerinin kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
- Bursa
Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki soğuk hava depolarına da sıçradı. 4 soğuk hava deposundan alevler yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken yükselen dumanlar kentin dört bir yanından görülüyor.
- Bursa
Kaynak: DHA