Bursa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü
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Bursa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.

06.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:54
Bursa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü

'nın ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.

Düğüncüler Mahallesi'nde, 'dan (67) bir süredir alamayan yakınları, bu kişinin tek başına yaşadığı eve gitti.

Acar'ın evin bir odasında hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ın öldüğünü belirledi.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenilen Acar'ın cesedi, Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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