Bursa'da, şişe deposunda yangın

Bursa'da, şişe deposunda yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cam şişe deposunda yangın çıktı.

Bursa'da, şişe deposunda yangın
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cam şişe deposunda yangın çıktı. Kısa sürede depoyu saran yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Bursa'nın İnegöl ilçesi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan şişe deposunda, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.


- Bursa
Kaynak: DHA
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