Bursa'da şişe deposunda korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cam şişe deposunda yangın çıktı. Kısa sürede depoyu saran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan şişe deposunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 6 itfaiye aracı ve 21 itfaiye eri yangına 3 taraftan müdahale ediyor. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA