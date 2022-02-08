Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor - Haberler
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Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı, İlkay Altay - Yerel
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- Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterirken, bazı ilçelerde sisten göz gözü görmüyor.

BURSA (İHA) - - Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor

BURSA - Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterirken, bazı ilçelerde sisten göz gözü görmüyor.

Hava sıcaklığının düşmesi ve dün geceden beri devam eden sağanak yağmurun yanı sıra, yer yer sis de etkili oluyor. Yenişehir - İznik ilçeleri ve Bursa yolunda sis görüş mesafesini neredeyse kapattı. Bursa'da hava sıcaklığı 6 derece ölçülürken, akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor

Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor

Bursa'da sis ve sağanak etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Yerel

Bursa, Yerel, Haber

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