Bursa'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Bursa'da sis hayatı olumsuz etkiliyorBURSA'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Bursa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor
BURSA'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü otoyollarda, sürücüler yolda ilerlerken zor anlar yaşadı.
Bursa kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü. Özellikle merkez Nilüfer İlçesinde etkili olan sis nedeniyle Bursa-İzmir karayolunda seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşarken polis ekipleri yollarda tedbir aldı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Kaynak: DHA