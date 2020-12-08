Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü

Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü Bursa'da yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü.

Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü

BURSA - Bursa'da yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa-İzmir yolunda yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü. Sis gözle görülen mesafeyi 5 metreye kadar indirirken, sabah saatlerinde etkili yağış sonrası açan güneş sonucu gökkuşağı oluştu. O anlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı