Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü
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Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü

08.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:21

Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü Bursa'da yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü.

Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü

BURSA - Bursa'da yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa-İzmir yolunda yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü. Sis gözle görülen mesafeyi 5 metreye kadar indirirken, sabah saatlerinde etkili yağış sonrası açan güneş sonucu gökkuşağı oluştu. O anlar ise kameralara yansıdı.

Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü
Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü
Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü
Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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