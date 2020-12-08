Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü
08.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:21
Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü Bursa'da yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü.
Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü
BURSA - Bursa'da yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü. O anlar kameralara yansıdı.
Bursa-İzmir yolunda yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü. Sis gözle görülen mesafeyi 5 metreye kadar indirirken, sabah saatlerinde etkili yağış sonrası açan güneş sonucu gökkuşağı oluştu. O anlar ise kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı