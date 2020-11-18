Bursa'da sis etkili oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da sis etkili oluyor

18.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:18
Bursa'da sis etkili oluyor

Bursa'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bursa'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi düştü.

Sisin özellikle görüldüğü Uludağ yolunda sürücüler trafikte ilerlerken, yayalar da iş yerlerine giderken zorluk çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

İlgili Haberler

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sis etkili oluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sis etkili oluyor
Kocaeli'de sis etkili oluyor
Kocaeli'de sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ersin Tatar Nikol Paşinyan Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İdil Fırat Öykü Karayel Caner Cindoruk Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Fatih Terim Lance Stroll Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kasım Bursa Kabine İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da sis etkili oluyor - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 09:18:31. #1.15#
title