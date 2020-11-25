Bursa'da sirenler mi çalacak? WhatsApp'ta dolaşan Bursa'da yarın sirenler çalacak ses kaydı gerçek mi? Bursa'da neden siren çalacak?

Bursa'da yarın sirenler çıkacak ses kaydına AFAD açıklama yaptı. Whatsapp, Twitter gibi sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında sık sık bu tarz ses kayıtları çıkmaktadır. Peki, WhatsApp'ta dolaşan Bursa'da yarın sirenler çalacak ses kaydı doğru mu? Bursa'da neden siren çalacak?