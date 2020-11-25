Bursa'da sirenler mi çalacak? WhatsApp'ta dolaşan Bursa'da yarın sirenler çalacak ses kaydı gerçek mi? Bursa'da neden siren çalacak?
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Bursa'da sirenler mi çalacak? WhatsApp'ta dolaşan Bursa'da yarın sirenler çalacak ses kaydı gerçek mi? Bursa'da neden siren çalacak?

25.11.2020 22:01 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:05
Bursa'da sirenler mi çalacak? WhatsApp'ta dolaşan Bursa'da yarın sirenler çalacak ses kaydı gerçek mi? Bursa'da neden siren çalacak?

Bursa'da yarın sirenler çıkacak ses kaydına AFAD açıklama yaptı. Whatsapp, Twitter gibi sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında sık sık bu tarz ses kayıtları çıkmaktadır. Peki, WhatsApp'ta dolaşan Bursa'da yarın sirenler çalacak ses kaydı doğru mu? Bursa'da neden siren çalacak?

Bursa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, sosyal medyada "kentte siren sistemlerinin çalınacağı" paylaşımları hakkında açıklamalar yaptı.

BURSA'DA SİRENLER Mİ ÇALACAK?

Bursa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, sosyal medyada "kentte siren sistemlerinin çalınacağı" paylaşımlarının doğru olmadığı bildirildi.

Sosyal medyadaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu çalışma yalnızca Gaziantep ilini kapsamaktadır. Lütfen resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan, kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

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