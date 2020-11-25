Bursa'da siren sesi çalınmayacak
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Bursa'da siren sesi çalınmayacak

25.11.2020 22:07 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:11
Bursa'da siren sesi çalınmayacak

AFAD, sosyal medya hesaplarında dolaşan siren çalınacağı haberini yaptığı açıklamayla yalanladı.

AFAD, sosyal medya hesaplarında dolaşan siren çalınacağı haberini yaptığı açıklamayla yalanladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya ortamında dolaşan 'ilimizde siren sistemlerinin çalınacağı' haberi doğru değildir. Söz konusu çalışma yalnızca Gaziantep ilini kapsamaktadır. Lütfen, resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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