Bursa'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde beklenen yağışla birlikte başlayan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
08.07.2020 09:02 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:59
Bursa'nın İnegöl ilçesinde beklenen yağışla birlikte başlayan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anlar ise saniye saniye böyle görüntülendi.
İnegöl'de beklenen sağanak yağış gece saatlerinden itibaren şiddetini göstermeye başladı. Sağanak ile başlayan şimşekler İnegöl'ü aydınlattı. Çakan şimşeklerin etrafı aydınlatması, korku dolu anlar yaşatırken o anlar ise kameralara yansıdı. Çakan şimşek görüntüleri görsel şölen oluştururken, İlçede eşsiz manzaralar oluştu.
(Seyfettin Aras/İHA)
Kaynak: İHA