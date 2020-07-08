Bursa'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
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Bursa'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde beklenen yağışla birlikte başlayan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

08.07.2020 09:02 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:59

Bursa'nın İnegöl ilçesinde beklenen yağışla birlikte başlayan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anlar ise saniye saniye böyle görüntülendi.

İnegöl'de beklenen sağanak yağış gece saatlerinden itibaren şiddetini göstermeye başladı. Sağanak ile başlayan şimşekler İnegöl'ü aydınlattı. Çakan şimşeklerin etrafı aydınlatması, korku dolu anlar yaşatırken o anlar ise kameralara yansıdı. Çakan şimşek görüntüleri görsel şölen oluştururken, İlçede eşsiz manzaralar oluştu.

(Seyfettin Aras/İHA)

Bursa'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kaynak: İHA

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