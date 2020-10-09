Bursa'da şimşekler geceyi aydınlattı

BURSA'da, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

BURSA'da, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sık sık çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlü tarafından yapılan dolu uyarısının ardından Bursa'da sağanak gece saatlerinde başladı. Bölgesel olarak gözlenen sağanak öncesinde çakan şimşekler nedeniyle gece gündüze döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN