Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı (2)
TUTUKLANDILARBursa'da, 'tehdit' ve 'şantaj' ile haksız kazanç elde eden silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
10.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:14
TUTUKLANDILAR
Bursa'da, 'tehdit' ve 'şantaj' ile haksız kazanç elde eden silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 13 şüpheliden 4'ü ise emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.Derya EVREN/BURSA,
Kaynak: DHA