Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı (2) TUTUKLANDILARBursa'da, 'tehdit' ve 'şantaj' ile haksız kazanç elde eden silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDILAR Bursa'da, 'tehdit' ve 'şantaj' ile haksız kazanç elde eden silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 13 şüpheliden 4'ü ise emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı. Derya EVREN/BURSA, Derya EVREN/BURSA,

Kaynak: DHA