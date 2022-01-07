Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı - Haberler
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Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Haberler | Güncel

BURSA'da, silahlı suç örgütüne yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BURSA (DHA) - BURSA'da, silahlı suç örgütüne yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, silahlı suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde 16 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, farklı ebatlarda 58 fişek, 2 polis yeleği, 1 kelepçe, 22 av tüfeği kartuşu ve 2 senet ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

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